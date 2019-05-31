Общество

Воздушный парад состоится в Пскове в честь 75-летия 334-го авиаполка

Праздник, посвященный 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, состоится в сегодня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

С 10.00 на специальных площадках будет организован наземный показ вооружения и военной техники Военно-транспортной авиации и Воздушно-десантных войск. Также будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговые точки. В 11.00 начнется построение и прохождение торжественным маршем подразделений полка.

На 11.45 запланирован воздушный парад - пролет самолетов Военно-транспортной авиации с десантированием военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также показательные выступления воинов-десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Самолеты образуют в небе цифру «75».

На 12.20 намечен праздничный концерт с участием творческих коллективов Пскова.

На специальных площадках будет организован наземный показ вооружения и военной техники Военно-транспортной авиации и Воздушно-десантных войск. Также будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговые точки.

334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 года на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк участвует в обеспечении визитов президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. На сегодняшний день 334-й полк - один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76.