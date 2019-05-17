Общество

Самый большой долг по алиментам в Псковской области составил около 2 млн рублей

В Псковской области более 4 тысяч должников-алиментщиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 31 мая, сообщила заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения несовершеннолетних детей алиментами.

Как заявила Оксана Микитяк, 225,7 тыс. рублей составляет средняя сумма задолженности по алиментным платежам в регионе.

В результате мероприятий, проведенных региональным УФССП, 171 должник по алиментам привлечен к административной ответственности.

В результате 148 должников-алиментщиков получили наказание в виде обязательных работ.

На территории Псковской области в отношении 81 должника возбуждены уголовные дела по статье 157 УК, а в отношении 49 должников по алиментам вынесены обвинительные приговоры.

По словам Оксаны Микитяк, по результатам принятых мер на содержание детей за 4 месяца текущего года перечислено более 26 млн рублей.

В ходе пресс-конференции был озвучен самый большой долг по алиментам, он составляет около 2 млн рублей.

В целях стимулирования должников уплачивать долги по алиментам, сотрудники регионального УФССП используют различные меры ограничений, таким образом около 3,8 тыс. Раз должники были ограничены в праве выезда за границу.