Общество

Каждый 150-й житель Псковской области - алиментщик

Каждый 150-й житель Псковской области имеет задолженность по алиментам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 31 мая, сообщила заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения несовершеннолетних детей алиментами.

«В Псковской области более 23 % женщин являются алиментщиками», - заявила Оксана Микитяк и подчеркнула, что доля мужчин - должников составляет более 76%.

Средний возраст алиментщиков среди мужчин и женщин - 38 и 37 соответственно.

По словам Оксаны Микитяк, средняя сумма долга по региону среди мужчин составляет 227 тыс. рублей, среди женщин - 289 тыс. рублей.

«Мы каждый квартал стараемся информировать должников-алиментщиков о состоянии их исполнительных производств», - прокомментировала спикер.