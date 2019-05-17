Общество

Более 100 обращений поступило в адрес псковского детского омбудсмена с начала 2019 года

Более 100 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам ребенка в Псковской области с начала 2019 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 31 мая, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения несовершеннолетних детей алиментами.

«Львиная доля обращений направляется через соцсети», - заявила псковский детский омбудсмен и подчеркнула, что в настоящее время в каждом районе появился представитель, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка, к которому граждане могут обратиться, если у них возникли какие-либо вопросы.

Самое значительное количество обращений приходится на Дедовичский и Бежаницкий районы, помимо Пскова и Великих Лук.