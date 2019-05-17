Общество

Псковичи чаще всего жалуются детскому омбудсмену на недостаток мест в детсадах

По Пскову основная масса обращений к уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой касается проблемы недостатка мест в дошкольных учреждениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 31 мая, сообщила псковский детский омбудсмен Наталия Соколова на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения несовершеннолетних детей алиментами.

Обращения по теме безопасности семейного права также составляют важную часть обращений. Псковский омбудсмен подчеркнула, что 1 место в 2018 году занимали именно семейные вопросы - это «дележ» ребенка, разрешение кризисных ситуаций между родителями.

Межличностные конфликты в системе образования также являются насущной проблемой, с которой обращаются к детскому омбудсмену.

«Я много встречаюсь с родителями учеников, педагогами. Эта проблема важна», - пояснила Наталия Соколова.

С наступлением летнего периода увеличилось количество обращений по летнему отдыху и оздоровлению.

«С представителями общественности мы проедем с проверкой по всем лагерям, большее внимание уделим пришкольным лагерям», - сообщила Наталия Соколова.