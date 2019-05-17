Общество

Около 1000 должников-алиментщиков Псковской области находятся в розыске

Около 1000 должников-алиментщиков в Псковской области находятся в розыске. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 31 мая, сообщила заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения несовершеннолетних детей алиментами.

В ходе проводимых региональным УФССП мероприятий разыскано 148 должников. Оксана Микитяк также пояснила, что 1 должник по постановлению судебного пристава признан безвестно отсутствующим.