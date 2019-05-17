Общество

Лидерами по количеству исполнительных производств являются Псков и Псковский район

Лидерами по количеству исполнительных производств являются Псков, Псковский район, Великие Луки и Великолукский район.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 31 мая, сообщила заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения несовершеннолетних детей алиментами.

В 11 районах области на исполнении находятся менее 100 исполнительных производств. Это Палкинский (97), Порховский (93), Плюсский (89), Пушкиногорский (68), Локнянский (68), Пыталовский (67), Новоржевский (60), Красногородский (60), Куньинский (56), Пустошкинский (32), Усвятский (27) районы.

Но в то же время, как сообщила спикер, в 10 районах области на исполнении судебных приставов находится от 100 до 200 исполнительных производств.

К примеру, это Псков (1323) и Псковский район (510), Великие Луки (371) и Великолукский район (255), Островский (183), Печорский (150), Себежский (145), Дедовичский (130), Невельский (122), Гдовский (109), Стругокрасненский (104), Дновский (103), Опочецкий (115), Бежаницкий (111) районы.