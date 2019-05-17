Общество

ФАДН и МГУ проведут в Псковской области окружной семинар для специалистов сферы национальной политики

Обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации пройдет в Псковской области 5-7 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие организует Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова.

Площадкой семинара станет Псковский государственный университет. Участники из регионов Северо-Западного федерального округа - представители региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, работающих в сфере национальной и внутренней политики, - встретятся с известными политиками и государственными деятелями, посетят лекции и практические занятия в малых группах, которые проведут ведущие профессора МГУ, известные ученые и эксперты.

В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. Итогом обучения станет панельная дискуссия участников семинара.