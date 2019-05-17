Трудовая инспекция в Псковской области проверит в июне 9 организаций

Государственная инспекция труда в Псковской области, согласно плану проверок, в июне проверит 9 организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
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Так, в отношении соблюдения трудового законодательства, норм охраны труда предстанут перед проверкой:
1) ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»;
2) ИП Майоров Алексей Валерьевич
3) АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 286»;
4) ООО «Красное знамя»;
5) ООО «Транс авто плюс»;
6) МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис»;
7) ООО СПК «Захаринский»;
8) ООО «Псковгорэнергосервис»;
9) ГБУСО ПО «Дарьинский психоневрологический интернат».