Общество

В великолукском Центре эстетического воспитания состоялся семейный праздник Дома искусств

В великолукском Центре эстетического воспитания (ЦЭВ) прошел «Семейный праздник Дома искусств», где собрались родители, преподаватели и главные герои вечера - юные воспитанники. Концертные номера в исполнении юных, но весьма талантливых музыкантов впечатляли своим мастерством. Каждый номер сопровождался бурными овациями зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры муниципалитета.

В этот праздничный день в адрес детей и их родителей прозвучали теплые слова от директора школы искусств Натальи Плехановой. Она отметила, что прошедший год был знаменательным для ребят, и они достигли больших результатов.

«В школе искусств создана особая творческая среда, благоприятная для развития юных дарований. Каждый год мы не устаем восторгаться их растущим мастерством и в этом огромная заслуга преподавателей и родителей, которые ведут большую работу по эстетическому воспитанию», - отметила Наталья Плеханова.

Также традиционно лучшие учащиеся школы искусств ЦЭВ были награждены почетными грамотами и дипломами.

Кроме того, в выставочном зале представлена экспозиция работ выпускников художественного отделения. Там можно увидеть большое разнообразие художественных работ и театральных кукол сказочных героев.

Добавим, что ЦЭВ объявляет прием детей на новый учебный год. Прием документов осуществляется по адресу: улица Ботвина,12.