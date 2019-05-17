Общество

ВЦИОМ может ввести материальное поощрение за участие в опросах

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров не исключил, что в скором будущем за опросы будет введено материальное поощрение, передает «Интерфакс».

«Я не исключаю, что, когда мы всех опросим и не по одному разу, исчезнут звонки и письма с призывами опросить, когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет, вот тогда, наверное, придется нам и какие-то материальные стимулы включать», - сказал Федоров в эфире радиостанции «Вести. ФМ». «Я думаю, что эта перспектива достаточно близкая, тем более, что наши коллеги из-за рубежа, там, где опросы проводятся уже много лет на профессиональной основе, уже подошли к этому вопросы вплотную», - добавил он.

Федоров отметил, что ВЦИОМ уже тестировал возможность поощрения за ответы на опросы, однако в такой форме работы есть и минусы.

«Если человек получает деньги за участие в опросе, у него возникает ответное чувство благодарности и он не хочет сказать что-то, что нас расстроит, пойдет вопреки ожиданиям. И он уже отвечает не то, что он думает, а то, что, как ему кажется, должен думать», - добавил Федоров.