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Общество

Показательные выступления десантников увидят гости праздника «Довмонт Псковский»

31.05.2019 13:20|ПсковКомментариев: 0

Показательные выступления 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пройдут в Пскове в рамках праздника «Довмонт Псковский» 2 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, в рамках мероприятия с 14.00 до 17.00 будет проходить праздничный концерт, который завершится выступлением ансамбля 76-й дивизии «Голубые молнии». Далее перед гостями пройдут показательные выступления десантников.

На историческом празднике «Довмонт Псковский» будут задействованы работы различных площадок: фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, а также ремесленное производство и мастер-классы. На празднике зрители смогут пострелять из луков и арбалетов, увидеть крутку шашкой - древнее искусство владения холодным оружием и познакомиться с основными элементами и движениями этого мастерства.

Работы площадок будут организованы псковскими историческими клубами: КИРиФ «Плесков-град», КИРиФ «Орден», КИР «Нормандия», КИР «Чертог Раса», ООО «Былины Древнего Пскова», клуб с хищными птицами «Rafn og Varg».

Напомним, в этом году праздник пройдет 2 июня на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до ул. Милицейской с 12.00 до 18.00.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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