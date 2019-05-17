Общество

20 проектов реализовала «Команда 2018» за год

За год сотрудникам проектного офиса «Команда 2018», волонтерам и активным жителям Псковской области удалось реализовать 20 проектов. Об этом рассказала руководитель проектного офиса Дарья Яковлева на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что реализованные проекты - это в основном событийные мероприятия, и в следующем году предстоит проделать еще большую работу.

Также Дарья Яковлева подчеркнула, что количество инициатив по проектам постоянно растет. Так, на сайте «Команды-2018» на данный момент уже более 600 заявок с проектами от жителей всего региона.

Она напомнила, что в проектном офисе на улице Некрасова оказывается экспертная ресурсная поддержка для всех активных жителей Пскова и области. Дарья Яковлева заявила, если к ним пришел человек, у которого есть только идея, то в офисе специалисты и кураторы помогут сформировать описание проекта, подготовить документацию на участив в конкурсе грантов, а на этапе реализации все проекты снабжаются тьюторами, которые окажут посильную поддержку, при возникновении проблем.