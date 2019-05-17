Общество

Прокуратура Псковской области выявила более 200 нарушений по обращению с ТКО, допущенных муниципалитетами и регоператором

Прокуратура Псковской области выявила более 200 нарушений по обращению с твердыми коммунальными отходами, допущенных региональным оператором и муниципальными образованиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Источник: pskov.ru

В целях устранения нарушения внесено свыше 100 актов прокурорского реагирования, опротестовано 34 незаконных нормативных правовых акта.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Псковской области обустроено свыше 3 тысяч мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 1/6 часть которых (порядка 500) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из 112 муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО разработаны и утверждены только в 36 поселениях и 2 городских округах (Псков и Великие Луки), что составляет 34%.

Лишь в 40 муниципальных образованиях (36% от общего числа) ведутся реестры мест (площадок) накопления ТКО.

Только в половине городских и сельских поселений (60 из 112) организован сбор и определены места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп.

Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры области.