Общество

При содействии «Команды 2018» на конкурс грантов Росмолодежи подано 17 проектов

«В первую волну фонда президентских грантов с помощью проектного офиса «Команда 2018» было подано 11 заявок. Только что закончился прием заявок на грант Росмолодежи, в котором принимают участие индивидуальные проекты от лиц не старше 30 лет. При нашей поддержке подано 17 грантов от Пскова и области», - рассказала руководитель проектного офиса Дарья Яковлева на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В офисе «Команды 2018» работает проектная школа, где с инициаторами проектов проводится индивидуальная работа.

«У многих есть идеи, и нет никакого понимания, как реализовать проект. В течение суток мы работаем с 5-6 людьми для того, чтобы проект обрел четкие черты и характеристики», - рассказала Дарья Яковлева.