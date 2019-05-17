Общество

С начала лета МЧС усилит в Псковской области контроль за купающимися и водителями судов

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Псковской области в летний период с 1 июня 2019 года и до окончания купального сезона пройдет месячник безопасности на водных объектах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Главной задачей проведения месячника безопасности на водных объектах Псковской области в летний период 2019 года является снижение гибели людей и несчастных случаев на водоемах путем повышения эффективности профилактических мероприятий и контроля за обеспечением безопасности людей при эксплуатации маломерных судов и в местах массового отдыха на воде», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении конкретизировали задачи мероприятия. В их числе:

1) совершенствование взаимодействия Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области и органов местного самоуправления по формированию и реализации нормативно-правовых актов, направленных на повышение безопасности людей на водных объектах;

2) повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах области;

3) реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок;

4) повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и несчастных случаев с людьми на водных объектах.

5) В рамках месячника по безопасности на водных объектах главным управлением МЧС России по Псковской области будет проведен ряд мероприятий, направленных на решение основной задачи месячника;

6) работа по информированию населения о мерах безопасности на воде и мероприятиях, проводимых в рамках месячника безопасности на водных объектах путем выпуска и распространения наглядно-изобразительных материалов, организации «Уголков безопасного поведения на воде»; использования систем громкоговорящей связи, плазменных экранов; путем проведения силами личного состава разъяснительной работы среди родителей и детей в образовательных учреждениях;

7) осуществление технического освидетельствования пляжей и других мест массового отдыха на водоемах;

8) организация работы по выявлению незарегистрированных мест массового отдыха граждан на водоемах, принятие необходимых мер, направленных на активизацию работы органов местного самоуправления по обустройству и открытию безопасных мест купания и отдыха населения на водоемах, (особое внимание при этом уделяется оборудованию мест отдыха детей на водных объектах);

9) усиление профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы с привлечением работников ВОСВОД, других общественных организаций в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах;

10) организация совместного патрулирования и рейдов спасательных служб, ВОСВОД и других общественных организаций и ряд других мероприятий.