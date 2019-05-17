Общество

Администрация Псковского района будет учиться работать с инициативами населения и грантами

Летом сотрудниками проектного офиса «Команды 2018» планируется проведение выездной школы для администрации Псковского района. «Школа необходима для того, чтобы обучить сотрудников на местах работе с инициативами населения и с оформлением заявок на гранты», - рассказала руководитель проектного офиса Дарья Яковлева на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В целом, «Командой» планируется посетить 13 городов Псковской области. Как отметила Дарья Яковлева, это будут выезды на несколько дней, которые соберут примерно по 50 активных и инициативных жителей. «Мы хотим не просто рассказать людям о возможностях реализации их проектов, но и объяснить и показать, как нужно их оформить, в каких программах можно участвовать. Это будет целая школа, а не просто лекция на пару часов», - заявила Дарья Яковлева.

К новому году планируется проведение конкурса среди представителей этих 13 городов. На конкурсе будут рассматриваться участники этой «школы», как претенденты на посты руководителей ресурсных офисов в своих городах Псковской области.

