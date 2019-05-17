Общество

Антон Гетта: Перевод торгов имуществом в электронный вид должен навести порядок в этой сфере

Перевод торгов имуществом в электронный вид должен навести порядок в этой сфере. Об этом заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, с 1 июня торги по продаже государственного и муниципального имущества полностью перейдут в электронную форму. Для повышения эффективности и прозрачности проведения торгов по продаже государственного и муниципального имущества, а также совершенствования механизма проведения продажи принят документ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Гетта напомнил, что эксперты Народного фронта ранее предлагали перевести торги в электронный вид. В 2016 году по итогам «Форума Действий» Народного фронта президент России, лидер ОНФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, в частности, об обеспечении перехода на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, для повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов.

«Необходимость наведения порядка в торгах очевидна: электронная форма увеличит прозрачность торгов по реализации имущества, сделает их открытыми, обеспечит полноценный доступ, повысит уровень конкуренции и, соответственно, наполняемость бюджетов. К примеру, активисты и эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» неоднократно выявляли случаи неэффективной приватизации государственного имущества. Некоторые успешные предприятия, например, Вологодской молокозавод, до вмешательства активистов ОНФ пытались продать за бесценок», – отметил Гетта.