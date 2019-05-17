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Общество

Глава Роспотребнадзора разъяснила подчиненным, что закон не запрещает стейки «с кровью»

31.05.2019 14:51|ПсковКомментариев: 0

Кафе и ресторанам не запрещается подавать не до конца приготовленные блюда из мяса и рыбы, если они делаются как индивидуальный заказ, а продавец соблюдает санитарные требования к закупкам сырья - это касается, в частности, стейков «с кровью», суши и строганины.

Соответствующее разъяснение главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разослала руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, письмо имеется в распоряжении «Интерфакса». Документ датирован 29 мая.

«В предприятиях общественного питания, работающих по индивидуальным заказам, не запрещалось и не запрещено приготовление блюд с указанными заказчиком их свойствами и степени готовности, в том числе блюд, приготовленных из непереработанного продовольственного сырья», - говорится в документе.

Это касается блюд из сырого мяса и рыбы, например, суши и строганины, а также «мясных блюд с различной степенью прожарки» - стейков, отмечается в письме. Исключение составляют лишь отдельные виды эпидемиологически значимых блюд.

«Указанное не препятствует и не препятствовало изготовлению блюд из продовольственного сырья или из продуктов с различной температурной обработкой (рыбы, мяса) в объектах общественного питания, в том числе сетевых», - пишет глава Роспотребнадзора.

Соответственно, административные санкции из-за этого «не применялись и не могут быть применены».

«Данные разъяснения необходимо учитывать при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий», - подчеркивает в письме Попова.

29 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту РФ доклад, в котором попросил официально разрешить продавать стейки с прожаркой «rare» («с кровью»), «medium rare» и «medium». Как он отметил, действующие санитарные нормы это запрещают. Представители ресторанного бизнеса выступили в СМИ, заметив, что Роспотребнадзор на практике рестораны за стейки со средней прожаркой не штрафует, но мог бы - в рамках контрольной закупки.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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