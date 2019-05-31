Общество

Профилактическую акцию проведет 6 июня ОЖД на железнодорожном переезде в Моглино

ОЖД проведет акцию в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД, в Псковской области профилактическая акция будет проводится 6 июня на железнодорожном переезде 12-й км у станции Моглино.

Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 7 июня Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Российские железные дороги поддержали инициативу.

Октябрьская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» в рамках этой даты проводит большую разъяснительно-профилактическую работу, направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Мероприятия по предупреждению аварийности на железнодорожных переездах проходят по всей сети железных дорог. Железнодорожники проводят рейды с раздачей памяток на переездах, беседы с учащимися автошкол, лекции на автопредприятиях. Совместно с представителями региональных подразделений ГИБДД, общественных организаций проходят профилактические беседы с водителями общественного транспорта. Также во взаимодействии с подразделениями ГИБДД на подходах к железнодорожным переездам, в местах массового скопления людей установлены информационные щиты с агитационными материалами по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах. Организованы мастер-классы и флешмобы, призывающие водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.

РЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных переездов. Поезд или локомотив мгновенно остановить невозможно, тормозной путь составляет от нескольких десятков до сотен метров.