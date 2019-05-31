Общество

Волонтеры Псковского филиала Академии ФСИН России оказали помощь вдове ветерана

Доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина вместе с курсантами навестили на даче в Псковском районе Тамару Старовойт – вдову ветерана Великой Отечественной войны и УИС Петра Старовойта, оказав ей помощь в решении бытовых вопросов.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, преподаватель и курсанты установили забор по периметру участка и провели садовые работы.

Напомним, что месяц назад волонтеры Псковского филиала академии также побывали в гостях у Тамары Старовойт. Тогда курсанты накололи дров и помогли подготовить сад к сезону, побелив деревья.

С этой семьей курсантов связывают дружеские отношения с тех пор, как в ходе поисковой работы «Ветеран живет рядом» они открыли для себя новое имя ветерана Петра Старовойта – кавалера ордена Отечественной войны первой степени и двух орденов Славы, отслужившего в исправительных учреждениях более 30 лет. Два года назад он ушел из жизни, и любая помощь для его вдовы очень ощутима.

Оксана Макаркина, возглавляющая проект вуза «Ветеран живет рядом», – постоянный гость в этом доме и приходит на помощь в самую затруднительную минуту. Когда в доме случился пожар, именно она вместе с курсантами устраняла его последствия, наводя порядок.

«Мы обязательно будем поддерживать его семью, благодаря которой сохраняется память о ветеране», – в очередной раз сказала Оксана Макаркина.