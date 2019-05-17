Общество

Волонтеры, разыскивавшие пропавшую девочку в Печорском районе, перепутали Псковскую область и Коми

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», разыскивавшие пропавшую девочку в Печорском районе, перепутали Псковскую область и Республику Коми. Оказалось, что никакая 14-летняя девочка, проживающая в Печорах, из дома не уходила. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самой организации.

«Просим извинения, что допустили ошибку. Случилось это из-за большого объема заявок. Девочка пропала в Республике Коми, там есть город Печора. В настоящий момент ориентировки удалены, и распространение информации в сети относительно этой девочки пока не будет проводиться», - отметили в организации.