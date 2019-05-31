Общество

Здесь бы и школу построить...

В рамках партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования» на территории Псковского района в этом году откроют три абсолютно новых детских сада.

С проверкой на строящихся объектах побывали глава Псковского района Наталья Федорова, члены регионального политсовета партии депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников и председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов.

Потребность района в детских садах обусловлена притоком населения в динамично развивающиеся и строящиеся микрорайоны ближайшего окружения областного центра. При том, что на сегодняшний день очередь в детские дошкольные учреждения минимальна, имеется устойчивая тенденция к росту, а, кроме того, потребность в ясельных группах, ведь современные мамы недолго сидят в отпусках.



Два двухэтажных детских сада на 120 мест каждый строятся по одному типовому проекту в деревнях Борисовичи и Портянниково, для детского сада на 60 мест выкуплено помещение первого этажа многоквартирного дома на улице Пражской микрорайона «Европа» (деревня Родина). Плановая проверка показала, что работы на всех объектах идут в соответствии с графиком, без особых накладок и проблем, подрядчик обещает выдержать сроки.

Портянниково

Строительная площадка на Александровском проезде, д. 4 окружена высотками, на площадке неподалеку - множество малышей. Ближайший детский сад - в Пскове. Неподалеку закладывается строительство многоэтажек, в другую сторону разрастается коттеджный поселок. Региональный координатор федерального партийного проекта Владимир Яников на это заметил: «Здесь бы еще и школу построить, а потом еще один детский сад, этот быстро заполнится».

Наталья Федорова не так давно посещала эту строительную площадку вместе с первым заместителем Губернатора Верой Емельяновой и председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым. Она в курсе всех этапов текущих работ и активно расспрашивает прораба Сергея Иванова, как продвигается внутренняя отделка, монтаж электропроводки и устройство теплого пола в игровых комнатах на первом этаже, закончены ли работы с технологически новым мембранным покрытием на крыше. Пройдя по просторным и светлым помещениям будущего детсада все убеждаются: работы на всех «фронтах» идут полным ходом, параллельно начата работа по монтажу яркого плиточного вентилируемого фасада и оградительного сооружения - забора в соответствии с обязательными требованиями безопасности для детских учреждений.

Проект наблюдателей тоже порадовал: большие игровые комнаты соседствуют со спальнями, высокие потолки и большие окна дают ощущение простора и легкости, теплые полы защитят любителей поползать от простуд, обширные общие залы на втором этаже позволят проводить массовые праздники и спортивные занятия.



Борисовичи

Сдача этого объекта, как и предыдущего, намечена на начало учебного года, а работы предстоит еще очень много. Успеют ли? Строительство ведется с марта этого года, отставание по отношению к саду в Портянниково - две недели, но при таких темпах оставшаяся внутренняя отделка, облицовка и благоустройство вполне осуществимы. В этот сад мы уже поднимаемся по лестнице: смонтировано крыльцо. Работа кипит и внутри помещения, и снаружи, каждая бригада на своем месте. Сроки очень жесткие.



«Малышок» на Пражской

Первый этаж нового и пока уединенного дома на улице Пражской удивляет огромными витражными окнами, а дворовая территория - дополнительной хорошо оборудованной детской площадкой, обнесенной забором. Это и есть детский сад «Малышок» с четырьмя группами на 60 детей. Готовность к сдаче почти полная: мебель, оборудование и даже игрушки уже на местах в ожидании сотрудников и детворы. Тормозящее процесс «почти» касается улаживания юридических нюансов по открытию дошкольного образовательного учреждения и сопутствующих согласований.

Начальник управления образования Псковского района Наталья Дончук познакомила коллег с особенностями встроенного в жилой дом детского учреждения, рассказала о предусмотренных системах безопасности, организации питания, игр и досуга. Яркие игровые легко трансформируются в спальни, в актовом зале - операторский пульт, медиа-система и даже электроорган. Идет набор сотрудников. Предварительно открытие сада планируется на июнь.

Детские сады строятся в регионе в рамках национального проекта «Демография». Значительные средства направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 лет. В 2019 году в области сдадут 4 новых детских сада, ясельные группы в Пскове и Великих Луках.

Ася Замараева, газета «Псковская провинция»