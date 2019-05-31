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Общество

Путин одобрил идею внедрения в регионах проекта «Социальный навигатор»

31.05.2019 15:28|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением детского омбудсмена Анны Кузнецовой внедрить проект «Социальный навигатор» в десяти пилотных регионах. Как передает РИА Новости, глава государства накануне Дня защиты детей провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка, сообщает сайт Кремля.

Кузнецова представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Отдельно обсуждались проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям.

«Прошлый весь год мы работали над проектом, как можно решить вопрос и задачу, которую вы озвучили в послании Федеральному Собранию: приблизить социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры, слышать: "Приходите завтра, что вы все сегодня приходите». Мы разработали проект, который назвали "Социальный навигатор"», - сообщила омбудсмен.

Она попросила Путина помочь охватить как минимум десять пилотных регионов данным проектом, «чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано». «Хорошо. Согласен» - отреагировал президент.

Кузнецова рассказала, что проект заключается в создании специального телефонного номера и специальной нормативной базы, на основании которой все сигналы распределяются по необходимым ведомствам специально обученными координаторами. При этом данный инструмент предоставляет «инновационный подход к управлению в социальной сфере, который дает обратную связь и человеку, и, самое главное, руководителю региона».

Источник: Псковская Лента Новостей
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