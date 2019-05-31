Общество

«Акценты» Донецкого: Предвыборное лето, Ганза внутри и Довлатов в энной степени

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Обратный отсчет. В регионе стартует очередная избирательная кампания.

Виртуальная Ганза. До международного Ганзейского фестиваля в Пскове остался месяц.

«Довлатову бы понравилось». В Петербурге разгорается скандал вокруг сразу двух параллельных фестивалей, посвященных писателю Сергею Довлатову.

Так уж выходит, что отчет губернатора за год работы запускает (от слова «пуск») обратный отсчет очередной избирательной кампании, и это уже не каламбур, а своего рода хорошая традиция. В конце мая проходят праймериз «партии власти» по выдвижению кандидатов на все возможные выборы, и это всегда довольно медийная история. Осенью, напомню, избираются главы четверти районов, депутат на довыборах в Псковскую городскую Думу плюс депутат на неожиданных выборах по округу номер два в Псковское областное Собрание (о которых мы узнали буквально на днях, - вместо внезапно выбывшего из состава депутатов по собственному желанию Яна Лузина).

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Затем с посланием к Собранию и отчетом о проделанной работе выступает высшее должностное лицо региона: в этом году Михаил Ведерников представил более чем подробный доклад на целый час с непременными ответами на вопросы депутатов. И автоматически запускается обратный отсчет до Единого дня голосования, который в 2019-м году выпал на 8 сентября.

Не станем нудно перечислять фамилии возможных кандидатов от «Единой России» и оппозиции, как системной, так и несистемной (все равно на слух фамилии воспринимаются плохо, да и мало знакомы широкой публике), скажем только, что, по оценке наблюдателей, борьба нас в любом случае ждет горячая, какое бы лето у нас на северо-западе в этом году не случилось: жаркое или дождливое, и какой бы интерес к выборам не проявлял избиратель. И способствовать этой предвыборной «горячке» будет несколько факторов.

«Приходи на выбор! Мы тебя ждем!» Фото из социальных сетей

Во-первых, конечно, местный. У нас всегда найдутся кандидаты, способные бросить вызов власти. И от традиционно крепких сторонников КПРФ, и от партии «Яблоко», и даже от так называемых «несистемщиков». Да, существуют различные барьеры, но шанс есть всегда. Было бы желание и ресурсы, финансовые и организационные. Тем более, что в Пскове и окрестностях в последние месяцы политическую активность возбуждает ситуация вокруг предполагаемого строительства химзавода «Титан-Полимер», на котором оппозиция пытается заработать дополнительные очки. Поэтому, будет странно, если этим летом лидеры протеста проигнорируют выборы. Когда довольно удачная и выгодная с предвыборной точки зрения конъюнктура буквально сама идет в руки, глупо ею не воспользоваться. Вот и в областном Собрании депутатов открылась вакансия. Собирай подписи жителей и выдвигайся.

Второй фактор — всероссийский, или федеральный, связанный с некоторой общей общественно-политической турбулентностью, которую штатные политологи привыкли обозначать как «спор телевизора с холодильником». Считается, что в последний год, особенно после пенсионной реформы, фактор холодильника все больше превалирует, что, опять же, предоставляет дополнительные шансы оппозиции, которая, напомню, выступала против повышения пенсионного возраста и в последних грехах власти не заляпалась.

Ну, а третий фактор - психологический, связанный с моральной усталостью и обычно выражаемый восклицанием: «Достали!». Любая гегемония одних и тех же лиц, одной и той же партии рано или поздно надоедает и делается невыносимой, что, по мнению наблюдателей, получило яркое подтверждение в Екатеринбурге, где самые нетерпеливые ринулись топить заборы в реке: конфликт вокруг «скверного храма» объясняется именно тем, что у народа «терпелка» лопнула. И хотя историю в Екатеринбурге не освещали федеральные СМИ, Фейсбук все-таки постарался, и пример уральцев наверняка вдохновил многих местных активистов: «Значит, можно бороться! - Сделали они оптимистичный вывод. - Иногда и власти предержащие отступают, идут на попятную. Давай попробуем. Попытка — не пытка».

Если конкретизировать ситуацию в Пскове, то тут довыборы в Псковскую городскую Думу и областное Собрание наверняка включают еще и субъективный фактор: для Псковского обкома КПРФ дело чести сохранить мандат городского депутата, да и неплохо было бы увеличить численность фракции в региональном парламенте. Опять же, не забудем про «Яблоко» с его перманентными амбициями.

Интересен и вопрос, кто пойдет в областное Собрание от «Единой России»? Например, некоторые наблюдатели то ли в шутку, то ли всерьез называют в качестве вероятного кандидата главного врача городской поликлиники Галину Наваленную, которая успешно отобралась на праймериз в гордуму, но почему бы не попробовать ее теперь на более высоком уровне — на выборах в областное Собрание?

В общем, не ошибусь, если предреку, что в июне нас ожидает множество сюрпризов, связанных с теми или иными обитателями местной политической ойкумены, известными и не очень. Нам же, обозревателям, всякая движуха только в плюс, ждем известных персоналий и громких заявлений, и тогда, возможно, традиционно «мертвый» политический сезон окажется более «живым», чем когда-либо еще? И я ставлю вопросительный знак, в данном случае означающий надежду.

И я продолжаю. Одной из тем вчерашнего отчета-послания губернатора Михаила Ведерникова стал Ганзейский фестиваль, вернее, некоторые не очень утешительные итоги его подготовки, в частности, глава областной администрации указал на некоторые ошибки организаторов. Для начала, по оценке губернатора, надо было составить подробный мастер-план города Пскова, и уже от этого плана плясать, где, что и как ремонтировать, реконструировать и реставрировать.

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Подобные мастер-планы, то есть стратегические, привязанные к пространству документы, определяющие приоритеты развития города, имеются у многих городов, а у Пскова такого мастер-плана, привязанного к Ганзе, так и не появилось. Отчего в подготовке и наблюдался некоторый хаос. К тому же со сроками сдачи объектов вышла заморочка, и понятно, что за оставшийся месяц ничего кардинально поправить уже нельзя.

К тому же главный инициатор Ганзейского фестиваля, экс-глава Пскова Иван Цецерский уже отбыл на работу в Москву, а значит отвечать за происходящее будут совершенно другие люди. Пока же можно подвести итоги, так сказать, «виртуальной Ганзы», которая, на мой взгляд, уже стала важным фактором местной общественной жизни.

Несколько утрируя, скажу: собственно совсем неважно, как пройдет сам Ганзейский фестиваль. Много будет гостей, или кошак накакал, провалится праздник, или нет, понравятся концерты и ярмарка, или вызовут зевоту, повторюсь, - все это уже не имеет определяющего значения.

А вот шесть лет, когда нам из каждого муниципального утюга вещали о «псковской Олимпиаде» и «городе-конфетке» не прошли даром, и теперь жители со все большим основанием спрашивают: «Ну, и где? И что это такое, европейский город называется? Столица Ганзы-2019? Ну не позорились бы, что ли?»

Ну вот как-то так! И думается, что уровень чисто психологических притязаний у жителей сильно вырос. И это объективная реальность. Они, жители, в полном праве задать вопрос чиновникам: «Вот вы шесть лет катались по ганзейским городам за счет бюджета. Что-нибудь полезное-то из этих поездок извлекли? Или только пили и жрали на халяву? Мы, в конце концов, тоже хотим Европу! Раз уж назвались ганзейским, прости господи, городом, хотим, как в Ростоке или, на худой конец, как в Тарту». Возможно, сейчас мы этот ментальный сдвиг, связанный с Ганзой, и не осознаем, но я уверен, что он случился, и в ближайшие годы еще даст о себе знать, несмотря на возможный провал и позор.

И я завершаю. Вскоре нас ожидает большое культурное событие — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Программа уже сверстана и опубликована, а вот в северной столице неожиданно разразился громкий скандал вокруг сентябрьского фестиваля Сергея Довлатова - «День Д».

Для псковичей этот сюжет интересен тем, что у нас тоже был свой Довлатовский фестиваль «Заповедник» (который, увы, безвременно скончался в прошлом году), а в Пушкинских Горах в июле пройдет другой Довлатовский фестиваль «Дом Довлатова», на который обещан приезд таких «одиозных» литераторов как Александр Проханов и Егро Холмолгоров, что само по себе уже «доставляет».

Некоторые интеллигенты условно либеральных воззрений уже бьются в истерике: «Что происходит? Патриоты «прихватизировали» нашего писателя! Раньше они прихватили нашего Бродского, теперь вот добрались до нашего Довлатова».

И вот петербургская история. Автор и организатор питерского довлатовского фестиваля историк и публицист Лев Лурье на этой неделе объявил о том, что его фестиваль «День Д» подвергся чуть ли не «рейдерскому захвату». Дело в том, что мэрия Санкт-Петербурга выделила деньги (по полтора миллиона рублей) на финансирование сразу двух довлатовских фестивалей — одного от Лурье, а другого от журнала «Октябрь», который на ладан дышит в Москве, однако же получил деньги от Смольного для организации параллельного мероприятия имени Довлатова.

Надо же, в прошлом году не было ничего, а тут сразу два! Ситуация скандальная, прямо «сплошной Хармс», и господин Лурье уже заявил, что намерен подать в суд на организаторов второго фестиваля. Мне же лично кажется, что сюжет развивается как раз в довлатовском духе, в стиле легкого абсурда его прозы, и сам писатель был бы вполне доволен. И выпил бы за фестивали своего имени рюмочку-другую. Больше фестивалей Довлатова, хороших и разных. И на Псковщине тоже. Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий