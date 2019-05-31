Общество

В Псковском Красном Кресте чествовали пожилых людей, родившихся в мае

Участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» собрались в мини-кафе Красного Креста, чтобы поздравить своих коллег по проекту, родившихся в мае, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного креста.

Для 11 «новорожденных» звучали приветственные слова, поздравительные стихи и песни. Для каждого именинника учащимися одной из псковских школ были подготовлены поздравительные открытки, а сотрудники Красного Креста постарались найти для каждого «виновника торжества» искренние поздравления и пожелания. Участие в веселых конкурсах еще более сблизило пожилых людей.

Напомним, что «Именины мая» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.