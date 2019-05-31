Общество

Великие Луки, Изборск и Порхов стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды

Великие Луки, Изборск и Порхов вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты отбора были оглашены на торжественной церемонии, которая состоялась в пятницу, 31 мая, в Воронеже в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. Псковскую область на церемонии представлял председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов.

В числе победителей оказался проект «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», который предполагает благоустройство общественной территории возле Изборской школы.

Члены конкурсной комиссии отметили проект «На берегу истории» по реконструкции набережной реки «Шелонь» и прилегающей территории в Порхове.

Федеральное финансирование на реализацию получит и проект из Великих Лук «Парк Петровский», который предусматривает благоустройство рекреационной зоны возле городской земляной крепости.

Все региональные проекты-победители были отмечены в категории «историческое поселение». На их реализацию регион в целом получит 162 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Формирование комфортной городской среды является одной из актуальных задач современного градостроительства. С помощью комплексных мероприятий по благоустройству можно решить проблемы, связанные с созданием здоровой благоприятной жизненной среды и обеспечением комфортных, санитарно-гигиенических и эстетических условий для населения. Это прекрасная возможность преобразить наши города и поселки», — отметил по итогам церемонии Сергей Грахов.

Псковская область в текущем году представила на рассмотрение проекты 5 муниципальных образований. Всего на конкурс было представлено 330 проектов благоустройства из 77 регионов России.

Напомним, в прошлом году в число финалистов вошел проект по созданию общественного парка в городе Опочка — «Городской вал», на реализацию которого в этом году выделено 50 млн рублей. Пешеходное пространство предполагает создание двух зон: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды с 2018 года проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ. В нем участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс человек.