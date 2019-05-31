С 4 июня Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профмедосмотры

Псковская городская поликлиника с 4 по 7 июня проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении здравоохранения.
Диспансеризация и осмотры проводятся в мобильном ФАП автобусе с номером В 862 КР 60.
Мобильный ФАП автобкс будет работать с 10.00 до 14.00 на территории «Империала» (г.Псков,ул.Коммунальная, д.41).
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
Телефон приемной главного врача: 53-49-42.
Телефон отделения профилактики: 53-62-14.