Общество

С 4 июня Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профмедосмотры

Псковская городская поликлиника с 4 по 7 июня проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении здравоохранения.

Диспансеризация и осмотры проводятся в мобильном ФАП автобусе с номером В 862 КР 60.

Мобильный ФАП автобкс будет работать с 10.00 до 14.00 на территории «Империала» (г.Псков,ул.Коммунальная, д.41).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

опрос (анкетирование);

антропометрию;

измерение АД;

измерение внутриглазного давления;

ЭКГ;

выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: 53-62-14.