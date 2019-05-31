Общество

Вопрос ремонта детских площадок Пскова рассмотрен в приемной «Единой России»

Вопрос ремонта детских площадок Пскова рассмотрен в «Семейной приемной» регионального отделения «Единой России». Встречу с родителями провела и. п. главы города и региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Тему обновления и обеспечения безопасности детских игровых площадок подняла жительница дома №3 по улице Кирсанова. Матери пообещали, что по указанному ею адресу скоро будет произведен необходимый частичный ремонт.

Полонская подчеркнула, что депутаты уделяют особое внимание установке новых детских площадок и ремонту существующих, и периодически ходатайствуют о том, чтобы в бюджете города были заложены средства на эти цели. В результате во дворах Пскова появляется все больше игровых комплексов, в том числе и в рамках партийного проекта «Городская среда».

В продолжение заместитель начальника Управления городского хозяйства Антон Ляугминас, который тоже принимал участие в беседе, отметил, что власти города разделяют обеспокоенность псковичей состоянием детских площадок. Он сообщил, что установленные еще в 2012 году деревянные конструкции начинают приходить в негодность, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на их ремонт. Уже в июне на все детские площадки, находящиеся в ведении муниципалитета, планируется завоз песка, а затем начнутся подготовительные работы.

При этом, как заметила Полонская, управляющие компании не стремятся принимать детские площадки на баланс и заниматься их содержанием. Куратор партпроекта «Крепкая семья» рекомендовала собственниками быть бдительными и следить за тем, чтобы УК заботились о поддержании игровых комплексов в надлежащем виде.

Напомним, «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112)66-25-12.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.