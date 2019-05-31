Общество

Благотворитель из Пскова Сергей Васьков стал героем программы «Мужское/Женское» на Первом канале

Благотворитель из Пскова, руководитель благотворительных программ «Пища для жизни» и «Дорога добра» Сергей Васьков стал героем свежего выпуска программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир сегодня, 31 мая, и был посвящен благотворителям.

«Благотворительность - это не когда ты кому-то помог, а когда тот, кому ты помог, помог кому-нибудь еще, а а тот вдруг решил помочь еще кому-нибудь... Это жизнь», - с таких слов начал программу ведущий Александр Гордон. Одним из приглашенных гостей стал благотворитель из Пскова Сергей Васьков, который занимается обеспечением социально незащищенных слоев населения горячими обедами.

Местные жители называют его Дедушка Мороз. За более чем 20 лет год он потратил на помощь людям около 10 млн рублей. Его программа стартовала в 1994 году во Владивостоке. Ее целевой аудиторией стали пенсионеры, оставшиеся за чертой бедности после распада СССР, а в последствии бездомные граждане. В период до 2001 года им было роздано несколько сотен тысяч порций обедов, а это первое, второе, салат и компот.

По образованию Сергей Васьков инженер-механик. «Но механик из меня не получился, а получился кондитер третьего разряда», - рассказал о себе благотворитель. С детства мама научила его хорошо готовить, и уже в 8-9 классе он мог сам приготовить вкусный обед.

Сегодня на обеспечение малоимущих псковичей горячими обедами он тратит от 90 до 120 тыс рублей. Несколько раз он хотел отказаться от этой затеи. «Не то чтобы сил не хватало, а средств. Бывало, я думал, что сегодня мы везем обеды в последний раз. Но потом я брал средства, которые были на кредитке, покупал продукты и продолжал это дело», - рассказал благотворитель. В скором времени Серею Васькову окажет помощь крупный производитель круп Беслан Агрба — в рамках программы «Мужское / Женское» он выразил готовность предоставить благотворителю часть выпускаемой продукции.

Добавим, у Сергея Васильева пятеро детей, двое из них — взрослые. Помимо благотворительности он увлекается живописью.