Общество

16 млн рублей получат 14 социально значимых проектов Псковской области от Фонда президентских грантов

14 социально значимых проектов Псковской области стали победителями конкурсного отбора Фонда президентских грантов. На реализацию своих инициатив некоммерческие организации-авторы проектов получат 16 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Среди проектов-победителей — «Скобариада народных игр» от Псковского регионального молодежного общественного движения «Союз студенческих отрядов», «Учись, студент!» от Псковского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», «Просветительский городской фестиваль „Среда обитания“, посвященный гуманному сокращению численности бездомных животных» от Псковской региональной общественной организации «Зоозащита», «Лига дворового футбола Псковской области» от Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Шторм», «Международная молодежная экспедиция «75 лет Великой Победе: мы помним!» от Общественного молодежного движения Псковской области «Лига молодежи Псковской области», «Что такое РСМ?!» от Псковской областной общественной организации «Чудской проект», «Демонстрационный парк на крепостном валу. Второй этап» от Псковской региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» и другие.

Всего от Псковской области было подано 73 заявки.

Президентские гранты получат 1 тыс 644 проекта Российской Федерации на общую сумму в 3,3 млрд рублей.

«Участие в конкурсах Фонда президентских грантов — это реальная возможность для каждого получить федеральные средства на поддержку своего социально значимого проекта в любой сфере», — подчеркнула начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская.

Добавим, что это первый конкурс Фонда президентских грантов 2019 года. В ближайшее время состоятся еще два, куда организации Псковской области также планируют направить свои заявки.

Напомним, что по итогам прошлого года 21 социально значимый проект Псковской области получил федеральную поддержку на сумму больше 36 млн рублей. На базе проектного офиса «Команда 2018» проходят проектные школы для некоммерческих организаций Псковской области и физических лиц - соискателей грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также для победителей конкурсов фонда по вопросам грантовой отчетности. Эксперты оказывают всю необходимую помощь в написании проектов и консультируют по участию в грантовых конкурсах.