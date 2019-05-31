Общество

В Пскове отремонтируют за 8,8 миллиона рублей объект культурного наследия на Советской, 25

В Пскове отремонтируют объект культурного наследия регионального значения «Управление городских электротехнических предприятий» (1904, 1911 годы), расположенный на улице Советской, 25. Начальная цена контракта - около 8,8 миллиона рублей из бюджета Пскова (из средств на 2019 год, предусмотренных на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда).

Лот о таких работах появился 31 мая на сайте госзакупок. Заказчик - управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова. Заявки от подрядчиков принимаются по 18 июня. Аукцион планируют провести 24 июня. Сроки окончания ремонта - до 15 октября 2019 года включительно.

В перечень работ входит ремонт чердака: разборка настила, очистка помещений, устройство специальной пленки и настила, изоляция покрытий плитами. Ремонт Фасада: отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков, разборка обшивки, демонтаж козырьков, разборка кирпичных стен, кладка кирпичных стен, демонтаж, устройство, укладка и усиление перемычек, усиление конструктивных элементов, ремонт кирпичной кладки стен, заделка швов кладки, ремонт и улучшение штукатурки, грунтование поверхностей, окраска фасадов, монтаж конструкций козырьков, устройство кровли из рулонной стали, оцинкованной стали.

Что касается ремонта проемов, то в документации обозначены следующие работы: в отношении проемов проведут разборку деревянных заполнений, металлических дверных блоков, установку блоков. В отношении окон пройдут: разборка деревянных заполнений проемов, установка оконных блоков и подоконных досок. На лестничной клетке: разберут деревянные лестницы с маршами и площадками, сделают лестничные марши и площадки со стойкими перилами, проведут монтаж оцинкованных опорных конструкций, устроят стяжки, покрытия и ступеньки. В отношении щитов: проведут монтаж металлических конструкций, устроят покрытия, усилят конструктивные элементы, отремонтируют штукатурку, окрасят.

Следующие работы касаются замены пола: разборка покрытия полов, укладка лаг, устройство покрытий и плинтусов, окраска. Отмостка: разборка поверхностей бетонных конструкций и грунта, штукатурка, гидроизоляция стен, фундаментов, засыпка траншей, устройство основания, изоляции из полиэтиленовой пленки, армирование подстилающих слоев, устройство бетонной отмостки с применением тяжелого бетона. Что касается отопления: установка радиаторов, воздухосборников, магнитных фланцевых сетчатых фильтров, прокладка внутренних трубопроводов из армированных труб, изоляция трубопроводов, врезка трубопроводов в действующие внутренние сети отопления и водоснабжения. Внутренние сети водопровода и канализации: установка водомерных узлов, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, изоляция труб.

Горячее водоснабжение: установка счетчиков, фильтров, прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, изоляция трубопроводов. Канализация: разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена манжетов к унитазам, смена унитазов, умывальников, моек, ванн, установка трапов, прокладка внутренних трубопроводов. Электроснабжение: монтаж патронов, выключателей, розеток, щитов, прокладка проводов и кабелей. Распорядительные сети: прокладка труб, затягивание кабелей. Заземление: монтаж заземлителей, проводников. Освещение: прокладка труб, затягивание кабелей, монтаж светильников, выключателей. Кроме того, будут проведены работы по устройству наружных водопровода, канализации, тепловых сетей.

Напомним, этот объект культурного наследия - двухэтажный дом, количество квартир - 15. Стены - кирпичные, подвала нет, перекрытия - деревянные, кровля - шиферная. Общая площадь квартир дома - 783 метра квадратных, площадь кровли - 819 метров квадратных. Строительный объем - 4888 метров кубических.