Общество

Галина Неваленная наградила победителей конкурса детского рисунка

Победителей конкурса детского рисунка наградила будущий кандидат от партии «Единая Россия» в депутаты Псковской городской Думы Галина Неваленная. Мероприятие состоялось сегодня, 31 мая, в школе №12, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Благодаря этому конкурсу мы смогли увидеть, как дети представляют окружающий мир и как себя в нем позиционируют. У ребят получились очень талантливые и интересные рисунки. Во многих из них прослеживается то, что дети чувствуют свою ответственность за будущее. К примеру, одна из школьниц изобразила земной шар в детских руках», - рассказала Галина Неваленная.

В итоге были отобраны шесть лучших рисунков. Авторы этих работ получили в подарок от «Единой России» наборы для рисования по номерам.