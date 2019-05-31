Общество

В псковском депо использовали вагоны-цистерны без технических паспортов

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения Эксплуатационным локомотивным депо законодательства в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте, в ходе которой выявила факты использования вагонов-цистерн с отсутствующими техническими паспортами (формулярами), а также нарушения требований, предъявляемых к маркировке железнодорожного подвижного состава, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Псковским транспортным прокурором в отношении должностных лиц депо возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 с. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.