Общество

Лауреатами награды «Золотые паруса» стали 20 молодых великолучан

Сегодня, 31 мая, накануне Международного дня защиты детей в администрации Великих Лук состоялось вручение муниципальной награды «Золотые паруса» обучающимся, достигшим высоких результатов в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, на церемонии помимо самих лауреатов присутствовали педагоги, родители, друзья юных великолучан, представители руководства и администрации Великих Лук.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. Он назвал лауреатов лучшими представителями молодого поколения великолучан – самыми талантливыми и трудолюбивыми, подчеркнув, что молодежь – это главное богатство города на Ловати, его основной потенциал и надежда на успешное будущее.

«Великолукская земля дала стране немало выдающихся людей – военачальников, ученых, инженеров, спортсменов, артистов. Теперь у вас есть возможность пополнить ряды знаменитых великолучан, своими достижениями приумножить славу древнего города на Ловати», – прозвучало в выступлении Сергея Гусева.

Также он отметил, что впечатляющие результаты, которых достигли лауреаты, побеждая в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней – это итог ежедневного кропотливого труда и постоянной работы над собой, но без знаний и навыков, которые дала им школа, педагоги и родители, эти победы были бы невозможны.

Исполняющий полномочия главы города пожелал лауреатам покорения новых вершин, творческого вдохновения, энергии и оптимизма и напомнил, что такие талантливые и эрудированные молодые люди нужны родному городу и Псковской области.

В этот день награду «Золотые паруса» получили 20 молодых талантливых великолучан:

Нина Виткова – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

Андрей Иванов – обучающийся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

Кирилл Кислицин – обучающийся 11 класса Гимназии имени С.В. Ковалевской.

Александра Кораблева – обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».

Анастасия Корнева – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

Ксения Королева – обучающаяся Дома детского творчества.

Анна Кошкина – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Александр Левин – обучающийся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. героя Советского Союза А.В. Попова».

Григории Малышев – обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 11».

Мадина Махкамова – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

Виктория Миронова – обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. героя Советского Союза А.В.Попова».

Владислав Новиков – обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 11».

Алена Овечкина – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13».

Дарья Поташенкова – обучающаяся Дома детского творчества.

Олег Пустяков – обучающийся 11 класса МАОУ «Кадетская школа».

Дмитрий Степанов – обучающийся 10 класса Гимназии имени С.В. Ковалевской.

Кирилл Титов – обучающийся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Николай Харченко – обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 11».

Екатерин Екатерина – обучающая 11 класса МАОУ «Лицей № 11».

Анна Янковская – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Добавим, что после награждения со словами поздравлений к лауреатам обратилась исполняющая обязанности главы Администрации города Юлия Ярышкина, от имени молодежи выступил кадет Олег Пустяков, а от родителей – Дмитрий Кислицин. Помимо этого награжденных поздравила директор МБУДО «Дом детского творчества» Татьяна Зернова.