Лауреатами награды «Золотые паруса» стали 20 молодых великолучан

Сегодня, 31 мая, накануне Международного дня защиты детей в администрации Великих Лук состоялось вручение муниципальной награды «Золотые паруса» обучающимся, достигшим высоких результатов в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровней.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, на церемонии помимо самих лауреатов присутствовали педагоги, родители, друзья юных великолучан, представители руководства и администрации Великих Лук.
С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. Он назвал лауреатов лучшими представителями молодого поколения великолучан – самыми талантливыми и трудолюбивыми, подчеркнув, что молодежь – это главное богатство города на Ловати, его основной потенциал и надежда на успешное будущее.
«Великолукская земля дала стране немало выдающихся людей – военачальников, ученых, инженеров, спортсменов, артистов. Теперь у вас есть возможность пополнить ряды знаменитых великолучан, своими достижениями приумножить славу древнего города на Ловати», – прозвучало в выступлении Сергея Гусева.
Также он отметил, что впечатляющие результаты, которых достигли лауреаты, побеждая в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней – это итог ежедневного кропотливого труда и постоянной работы над собой, но без знаний и навыков, которые дала им школа, педагоги и родители, эти победы были бы невозможны.
Исполняющий полномочия главы города пожелал лауреатам покорения новых вершин, творческого вдохновения, энергии и оптимизма и напомнил, что такие талантливые и эрудированные молодые люди нужны родному городу и Псковской области.
В этот день награду «Золотые паруса» получили 20 молодых талантливых великолучан:
Добавим, что после награждения со словами поздравлений к лауреатам обратилась исполняющая обязанности главы Администрации города Юлия Ярышкина, от имени молодежи выступил кадет Олег Пустяков, а от родителей – Дмитрий Кислицин. Помимо этого награжденных поздравила директор МБУДО «Дом детского творчества» Татьяна Зернова.