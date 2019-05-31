Общество

Городские власти благодарны Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за поддержку социальных проектов в Пскове

Комментируя отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и.п. главы города Пскова Елена Полонская сообщила: «Для муниципалитета очень важно, что губернатор Псковской области оказывает поддержку городу Пскову, в том числе особое внимание уделяет реализации социальных проектов. В городе Пскове реализуются проекты по строительству детских садов, и планируется строительство новой школы. С реализацией данных проектов в городе появятся дополнительные места в дошкольных учреждениях, что позволит обеспечить местами в детских садах юных псковичей. Строительство новой школы в дальнейшем позволит сократить количество смен в городских школах, а также создаст новые рабочие места, в том числе и для выпускников Псковского государственного университета».