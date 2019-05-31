Общество

В Пскове пройдет всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»

25-27 сентября в Пскове в третий раз пройдет всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». В этом году девизом фестиваля стала фраза: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, организаторами выступают Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица», институт мировой литературы РАН и МАУК «Централизованная библиотечная система». Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

В программу в Пскове войдут творческие встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы для детей и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференции и круглые столы. В рамках фестиваля пройдет несколько конкурсов.