Общество

Сегодня на набережной Псковы пройдет рок-концерт, посвященный Дню защиты детей

На набережной реки Псковы, у Троицкого моста, пройдет рок-концерт, посвященный Дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, концерт начнется 1 июня в 17.00. Для псковичей выступят коллективы из Пскова, Петербурга и Беларуси.

Группа «М.Т.М.» - одна из самых представительных и ярких рок-групп Беларуси. Неповторимое музыкальное звучание, оригинальные стилистические идеи, глубокий смысл текстов и завораживающая атмосфера концертных выступлений делают группу ярким явлением в современной рок-музыке. Группа регулярно гастролирует по городам России и Беларуси, где обзавелась множеством поклонников и фанатов, была отмечена музыкантами и критиками, как «честный и качественный рок».

Хэви-метал группа «ГефесТ» образовалась и начала концертную деятельность в 2013 году сначала в Пскове и соседних регионах (Великие Луки, Тверь), а затем перенесла свою деятельность и в Санкт-Петербург. Команда играет и пишет в стиле хэви-метал, экспериментируя с вкраплениями в песнях смежных музыкальных направлений (треш, индастриал и др.). Музыку и слова ребята стараются писать сообща, но все же роль главного композитора досталась фронтмену (вокал и гитара) Сергею Моржову, а нишу основного поэта занял ударник Максим Григорьев. Музыкальным критиком команды является басист Алексей Семенов, а соло-гитарист Александр Федоров поддерживает группу сложными риффами и партиями.

Репертуар группы «ФОМА» (экс- «Грани») разнообразен, содержание песен варьируется от легкого и непринужденного до брутального, философского, с музыкальной экспрессией и повышенной динамикой исполнения.

«9G-band» - настоящие питерские кладоискатели панк-рока. Впрочем, их музыка отличается своей непривязанностью к одному стилю. Главное для них - свобода, они играют исключительно ради творчества и для людей.

Напомним, в настоящий момент продолжается сбор средств на гала-концерт проекта на краудфандинговой площадке «ПЛАНЕТА». Все желающие могут поддержать фестиваль и посетить его 27 и 28 июля.

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