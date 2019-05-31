Общество

Сегодня детей и родителей ждут в Пскове на семейном празднике

Детей и их родителей ждут в Пскове на семейном празднике «Город детства», приуроченный ко всемирному Дню защиты детей. Ряд мероприятий состоится на Детском парке, Красной площади (улица Милицейская, у Троицкого моста). Как сообщили Псковской Ленте Новостей сами организаторы, концертная программа пройдет с 13.00 до 22.00, а интерактивные площадки отроются с 12.00 и проработают до 18.00.

«Цель мероприятия - празднование Дня защиты детей, популяризация благотворительных инициатив, информирование о деятельности и направлениях работы социально ориентированных НКО, реклама продуктов и услуг социального предпринимательства, сбор средств семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - отметили организаторы.

Напомним, праздник проводится в рамках Благотворительного марафона «Добрый Псков» с 2013 года.П омогают с организацией: администрация Псковсокй области, управление культуры администрации Пскова, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», ПРС «Поколение», ПОООМС «Дети - Наше будущее» и ООО «Корпорация отдыха и развлечений».