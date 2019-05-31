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Общество

Что с наступлением лета изменится в жизни псковичей

01.06.2019 10:23|ПсковКомментариев: 0

Стало известно, что с наступлением лета изменится в жизни псковичей. «Российская газета» рассказала об изменениях в жизни россиян с 1 июня этого года.

Источник: pixabay.com

Россиян освободили от роуминга

С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 527-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи». И в постановлении правительства от 27 мая 2019 года №665.

Национальный роуминг применялся, когда россияне приезжали в регион, где их операторы не работали. Тогда их подключали к местным компаниям, за что надо было платить. Такая ситуация в последнее время оставалась характерной для Крыма.

Внутрисетевой роуминг делал звонки дороже, как только человек выезжал из региона, где зарегистрирована его сим-карта. Даже, если там работал его оператор. В принципе, ведущие компании оба роуминга уже начали отменять раньше.

Автомобилистов избавят от судебных споров по ОСАГО

С 1 июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен. Об этом говорится в Федеральном законе от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ.

Теперь, если переговоры автовладельца и страховой компании зашли в тупик, вместо судебных разбирательств урегулированием споров по ОСАГО будет заниматься финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования (финансовый омбудсмен в сфере страхования). На эту должность Совет директоров Банка России назначил Виктора Климова. Он приступил к своим обязанностям с 9 января 2019 года.

У государства снизится нагрузка на судейский корпус, автовладельцам не нужно будет возиться с судебным иском и нанимать адвоката. А для страховщиков главный плюс - снижение судебных издержек.

Когда в дело вступает омбудсмен в сфере страхования. Сначала автовладелец должен отправить заявление в страховую компанию со своей претензией. И ждать. Если вам пришлют отказ от организации, либо ответ не придет в установленный срок, можно смело обращаться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.

Напомним, что внедрение института финомбудсмена в страховые разбирательства будет поэтапным: с 1 июня это станет обязательным для ОСАГО, с 28 ноября - для остальных видов страхования, с 1 января 2020 года - распространится на микрофинансовые организации, а в 2021 году затронет банки, негосударственные пенсионные фонды и ломбарды.

Узаконить тюнинг авто будет трудно

С 1 июня внести изменения в конструкцию своего автомобиля станет сложнее, а в некоторых случаях невозможно. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 06.04.2019 N 413.

Что нужно сделать, чтобы узаконить тюнинг автомобиля:

Шаг первый. Обращаемся в специализированную аккредитованную лабораторию и получаем заключение.

Шаг второй. С этим заключением, с заявлением и документами на машину идем в ГИБДД.

Шаг третий. После этого в автосервисе вносят все одобренные изменения в конструкцию автомобиля.

Шаг четвертый. Дальше возвращаемся в лабораторию для испытаний и получения протокола этих испытаний.

Шаг пятый. Потом проходим техосмотр.

Шаг седьмой. И снова - в ГИБДД. Со всеми документами и с машиной.

Шаг восьмой. Не забудьте! Заключения лаборатории нужно будет вносить в специальный реестр. Но он будет создан Минэкономразвития только к 2020 году. Так что ждем.

Список недопустимых изменений:

Первое - уничтожение идентификационного номера.

Второе - увеличение разрешенной максимальной массы и (или) изменение базы в случае, если отсутствует одобрение типа транспортного средства с аналогичными характеристиками.

Третье - замена кузова (частей кузова) легкового автомобиля или автобуса, кабины (частей кабины) грузового автомобиля и шасси, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

Четвертое - установка грузоподъемного оборудования для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которого не была проведена оценка соответствия в составе ТС.

Споров по наследству станет меньше

С 1 июня у россиян появятся новые возможности по распоряжению своим имуществом в пользу наследников. Об этом говорится в

Федеральном законе от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Одна из таких возможностей - супруги смогут составить совместное завещание, а также заключить наследственный договор.

Теперь мужу и жене не придется делить общую собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации. Например, кому достанется квартира в случае смерти одно из супругов, а также к кому перейдет это жилье после кончины второго супруга.

Наследственный договор нужен и для того, чтобы в нем прописать условия, при которых наследник может получить квартиру. Например, он обязан содержать детей умершего.

Магазинам запретят возвращать непроданный товар

С 6 июня ретейлеры не смогут возвращать поставщикам товары, у которых срок годности не превышает 30 дней. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 ноября 2018 г. N 446-ФЗ.

Таким образом, если торговые сети не смогли продать скоропортящуюся продукцию, им придется самим заниматься утилизацией нереализованного товара. Закон запрещает возвращать его поставщикам или требовать с них компенсацию.

Новые правила должны навести прядок на торговых полках. Магазины будут рассчитывать свои возможности и не принимать товары в избытке. Теперь они будут отвечать рублем за непроданный товар. Эксперты прогнозируют, что торговля начнет внедрять цифровые технологии расчета заказа с учетом времени года, праздников и так далее. Все это снизит затраты поставщиков. Но снизятся ли от этого цены или хотя бы притормозят свой рост? Время покажет…

Карты иностранных банков возьмут под особый контроль

С 27 июня усиливается контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных банков. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ.

После того, как человек в России снял деньги с карты иностранной финансовой организации, российский банк, который выдавал наличку, должен зафиксировать операцию. И в течение трех дней отправить всю необходимую информацию по ней в Росфинмониторинг.

Что это за информация? Дата и место совершения операции. Сумма, на которую совершена операция. Номер платежной карты. Сведения о держателе платежной карты и так далее.

Такой контроль необходим для анализа денежных потоков и оперативного определения схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности.

Теги: #банк #ОСАГО #банки #закон #лето #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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