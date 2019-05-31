Общество

На праздновании 75-летия 334-го авиаполка состоялся торжественный марш подразделений

Сегодня, 1 июня, состоялись праздничные мероприятия, посвященные 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка.Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, праздничные мероприятия начались с построения и прохождения торжественным маршем подразделений полка и с торжественного митинга.



Кульминацией торжественных мероприятий станет воздушный парад - пролет самолетов военно-транспортной авиации с десантированием военнослужащих воздушно-десантных войск, а также показательные выступления воинов-десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

В рамках праздничных мероприятий на специальных площадках организован наземный показ вооружения и военной техники Военно-транспортной авиации и воздушно-десантных войск. Также работает пункт отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговые точки.

На 12.20 намечен праздничный концерт с участием творческих коллективов Пскова.

Добавим, что 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 годана базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк участвует в обеспечении визитов Президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. На сегодняшний день 334-й полк - один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76.