Общество

Михаил Ведерников: В День защиты детей хочу искренне поблагодарить каждого родителя Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех жителей региона с Днем защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю с международным Днем защиты детей! Дети - самое дорогое в нашей жизни. Именно они являются наследниками нашего прошлого и творцами будущего, а для многих людей - главным смыслом и мотивацией работать на благо нашей Родины», - отметил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников добавил: «Для Псковской области все эти утверждения верны вдвойне. В регионе, в связи со всеми демографическими сложностями, только за последние пять лет на 20 тысяч человек сократилась численность молодежи. Кто-то уехал, другие, повзрослев, оказались без смены - и в итоге подрастающему поколению понадобится еще больше сил, чтобы выполнять миссию по защите и сохранению нашей земли».

Губернатор пообещал от лица представителей власти региона, что будет делаться все возможное, чтобы дети Псковской области получили «лучшее образование и все условия для самореализации и счастливой жизни именно здесь».

Михаил Ведерников добавил также: «Мы открыли первый «Кванториум» в Пскове и начали реализовывать аналогичный проект в Великих Луках. Мы перезагрузили принципы работы ПсковГУ и помогаем развиваться другим учебным учреждениям. Мы работаем, чтобы у каждого ребенка было место в яслях, в детском саду, чтобы каждый мог найти интересное хобби и видел вокруг себя бурную культурную, творческую, профессиональную жизнь. Сегодня, в День защиты детей, я хочу искренне поблагодарить каждого родителя Псковской области, учителей, общественников, деятелей искусства за созидательный труд во благо юного поколения нашего региона. Всем детям Псковской земли хочу пожелать здоровья, удачи и сил на непростом пути взросления и становления как личности. С праздником! Пусть каждая семья будет счастлива!».