Общество

Власти Пскова: Здоровья и семейного благополучия, пусть на лицах детей сияют улыбки

И. о. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили жителей с международным Днем защиты детей. Как от себя лично, так и от имени администрации региона и депутатов псковской гордумы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации муниципалитета:

«Уважаемые псковичи! От имени депутатов Псковской городской Думы и администрации Пскова поздравляем вас с международным Днем защиты детей! Первое июня - это не только начало счастливой поры школьных каникул, новых открытий и впечатлений, но и напоминание нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их будущее, а значит - за будущее страны. Дети - одна из самых социально незащищенных категорий населения, особого внимания заслуживают дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, находящиеся в социально опасном положении. Основой детского счастья является крепкая дружная семья. Внимание, любовь и поддержка, которые дети получают в семье, становятся залогом их успешного будущего, дают толчок к самореализации и активной жизненной позиции. Выражаем особую благодарность тем, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, педагогам и тем, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Особые слова признательности людям, которые подарили семейное счастье приемным детям. Расширяя сеть социально-культурных и спортивных учреждений, власти города стараются сделать все возможное, чтобы дети в нашем городе могли реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Радует, что в Пскове дети имеют возможность раскрывать свои таланты в учебе, спорте, творчестве и становятся победителями предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований. Мы гордимся юными псковичами, которые успешно представляют город на областных, всероссийских и международных соревнованиях. В этот праздничный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия, пусть на лицах детей сияют улыбки, а глаза светятся радостью и счастьем».