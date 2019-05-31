Общество

На Карла Либкнехта в Великих Луках открылся бесплатный Центр юридической помощи

В Великих Луках, в доме № 13 на улице Карла Либкнехта, открылся бесплатный Центр юридической помощи «Земляки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде «Земляки». Торжественное открытие прошло 31 мая.

На открытии собрались студенты и педагоги ПсковГУ, представители администрации и, конечно же те, ради кого данный проект был придуман - великолучане, которым нужна помощь.

Открыл мероприятие Президент фонда «Земляки» Виктор Куликов. Он отметил, что на сегодняшний день фонд помог очень многим людям: «Мы выделили средства на срочные операции для детей и взрослых, приобрели необходимую технику по обращениям многодетных семей и матерей-одиночек, решили многие бытовые проблемы людей пожилого возраста», сказал он и добавил: «Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу жителям нашего региона - мы открываем офис бесплатного Центра юридической помощи в Великих Луках, куда, я уверен, за помощью обратится большое количество людей. Ведь оперативное и грамотное решение юридических вопросов сегодня - одна из самых востребованных проблем жителей».



С приветственными словами к собравшимся обратился депутат Госдумы, создатель фонда «Земляки» Александр Козловский:



«Анализируя обращения, поступающие в мой адрес, как депутата Государственной Думы РФ, мы сделали вывод, что многие вопросы граждан требуют юридической помощи. Наиболее распространены вопросы в области жилищного, гражданского, административного, семейного и наследственного и трудового права».

По словам депутата, решение о том, что фонд будет оказывать безвозмездную помощь было принято активом фонда «Земляки». Партнером Центра юридической помощи выступил Псковский государственный университет.

«Согласно этому документу, студенты юридического факультета ПсковГУ будут нарабатывать практические знания, проводя консультации обратившимся в наш Центр. Лучших студентов мы обязательно будем рекомендовать для трудоустройства нашим коллегам - предпринимателям, которые входят состав РСПП и Союзмаш», - сказал Александр Козловский.

Директор Филиала Псков ГУ в городе Великие Луки Сергей Катченков выразил надежду, что студенты получат в Центре возможность применять на практике полученные профессиональные знания на пользу горожан. Студенты, в свою очередь, выразили благодарность за полученную возможность. Студентка второго курса отделения права и соцобеспечения ПсковГУ Анна Давыдова сказала, что по ее мнению, данная практика необходима - работа в Центре позволит ей стать профессионально подкованной и помогать людям.

В честь открытия Центра, приветственное слово от имени и. о. главы администрации города Великие Луки Юлии Ярышкиной зачитала заместитель главы администрации Наталья Дмитриева. По ее словам, Центр позволит людям не оставаться наедине со своими проблемами, а получать квалифицированную помощь.

Завершилось открытие Центра первым приемом граждан. Студенты пообщались с горожанами, обратившимися по разным вопросам - от проблемы взыскания алиментов до «земельных» проблем.

«В центре региона и южной столице Псковской области откроются два бесплатных Центра Юридической помощи “Земляки”. Фонд “Земляки” уже с 2016 года оказывает поддержку незащищенным слоям населения Псковской области и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поэтому данный проект является логическим продолжением деятельности фонда», - отметили в организации.

Примечательно, что открытие офиса Центра в Пскове пройдет во вторник, 4 июня. Кроме того, на данный момент идут переговоры о тиражировании данной практики и в районах Псковщины.

В фонде заключили, что главная цель проекта - оперативно помочь всем, кто остро нуждается в юридической поддержке, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь сотрудников Центра абсолютно бесплатна, офис в Великих Луках работает по Карла Либкнехта, 13а. Прием ведется по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов. Запись на прием ведется по телефону: 6 - 99 - 86. Кроме того, любой желающий может оставить свой вопрос на сайте Центра или в сети «ВКонтакте».