Общество

В псковском Детском Парке в День защиты детей появились новые цветы. ФОТО

В Пскове, в Детском парке, у памятника Скобарю, в День защиты детей посадили цветы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, посадка состоялась в 11.00, в рамках проекта «Дети - Цветы жизни».

Мероприятие прошло при участии уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, Совета отцов Псковской области и администрации Пскова и муниципальной Общественной организации инвалидов

Наталья Соколова пригласила всех желающих принять участие в высадке цветочной дорожки. Участники мероприятия брали перчатки, цветы и, так, собственноручно облагораживали центр города.



Кроме того, присутствующие дети успели порисовать мелками и попускать мыльные пузыри.

Напомним, акцию «Дети - Цветы жизни» придумали школьники, вместе со своим руководителем, учителем Средней образовательной школы № 24 Ольгой Замирской.