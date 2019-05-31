Общество

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

Согласно совместному опросу ВНИИ труда и СПбГУ, наиболее низкие ожидания перспектив роста доходов характерны для работников сферы здравоохранения (42%) и образования (40%). Самые высокие ожидания — у работников сфер информационных технологий (71%), сообщает РБК, в распоряжении которого оказались результаты исследования.

Источник: pixabay.com

Оптимистично настроены 61% военнослужащих и 60% руководителей. Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%). Чуть отстают от них рабочие промышленности, строительства и транспорта (47%). Среди работников сельского хозяйства и рыбоводства надеются увеличить доходы только 37%.

Социологи просили респондентов оценить вероятность повышения заработка по шкале от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо»). В среднем, больше половины работающих россиян оптимистичны в оценке (у 51% респондентов — 4 или 5).

Показатель коррелирует с возрастом опрошенного. Так, в группе 18–29 лет уверены в будущем росте своего дохода 73% респондентов, а уже в группе 30–39 лет — только 54%. В дальнейшем показатель еще ниже: в группе 40–49 лет — 40%, а в группе 50–59 лет — 30%.

Как отмечает «Коммерсант», ранее аналитики РАНХиГС сообщали, только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Напомним, тогда президент поручил правительствам регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников, в том числе врачам и учителям. Риск снижения уровня жизни существует почти у 60% работающих россиян.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе 46,8% мужчин и 53,2% женщин. Исследование проводилось во всех федеральных округах России.