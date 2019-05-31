Общество

Псковская полиция набирает сотрудников за зарплату от 24 тысяч рублей

УМВД России по Пскову ищет сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Так, в городское управление требуются: кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы.

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На должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы в УМВД России по Пскову приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей.

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32. Телефоны: 59 - 38 - 21, 59 - 38 - 47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).