Общество

В Псковской области ночью 2 июня станет теплее

В Псковской области ночью 2 июня станет теплее, чем было в предыдущую ночь. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в это время суток 2 июня температура достигнет показателя +7…+12, а на ночь 1 июня синоптики прогнозировали +5…+10.

Источник: pixabay.com

Днем же температура не изменится - +18…+23 градусов С. Кроме того, 2 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер - западных направлений, 5 - 10 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое. Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. Ухудшение радиационной, химической и бактериологической обстановки на территории области не прогнозируется. Уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах ниже нормы для данного периода. Ухудшения гидрологической обстановки не прогнозируется. Опасные гидрологические явления: не прогнозируются. Неблагоприятные гидрологические явления: не прогнозируются. Биолого-социальная обстановка: на контроле места массового пребывания людей;

Лесопожарная обстановка:

На территории области в лесах - 1-2-й класс пожарной опасности (ПО) по погодным условиям:

5 класс ПО: нет;

4 класс ПО: нет;

3 класс ПО: нет;

2 класс ПО: Дедовичский, Дновский, Плюсский, Стругокрасненский, Палкинский, Островский, Новоржевский, Бежаницкий, Пыталовский, Псковский, Печорский, Порховский, Великолукский, Локнянский, Куньинский, Новосокольнический, Усвятский, Невельский, Пустошкинский, Себежский, Опочецкий, Пушкиногорский, Красногородский районы;

1 класс ПО: Гдовский район.