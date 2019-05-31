Общество

На улице Шестака в Пскове организовали уличный праздник ко Дню защиты детей

Во дворе дома № 23 на улице Шестака в Пскове организовали детский уличный праздник ко Дню защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания. Мероприятие прошло 1 июня. Организацией занималась депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова при активном участии жителей избирательного округа № 6.

«Жители этого микрорайона очень активные, сплоченные и с удовольствием поддерживают все хорошие начинания, - рассказала Лидия Драгунова. - День защиты детей - замечательный повод собраться всем вместе - на наш праздник пришли все поколения: дети, их родители, бабушки и дедушки. Я сама недавно стала мамой и очень хорошо понимаю, как важно, чтобы наши дети были счастливы, здоровы, успешны. Их жизненный успех - это достойное будущее нашей страны. И, конечно, задача родителей и государства - сделать все возможное для счастья наших детей».

На детской площадке, ставшей на время проведения праздника импровизированной сценой, выступили вокалисты Дома офицеров и танцевальный коллектив Колледжа искусств им. Римского Корсакова. Центр «Патриот» организовал интерактивные площадки. Состоялись мастер-классы и конкурсы. Во дворе была развернута полевая кухня - все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.

Лидия Драгунова выразила надежду, что уличный праздник с участием жителей микрорайона станет доброй традицией в День защиты детей.