Общество

Жителей Порховского, Дновского и Дедовичского районов проинформировали о пожарной безопасности летом

Сотрудники МЧС дали инструкции жителям Порховского, Дновского и Дедовичского районов на предмет того, что следует делать в весенне-летний период, чтобы обезопасить себя от пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Профилактические работы прошли 1 июня.

«В рамках проведенного рейда, до жителей района доведена информация о требованиях пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Доведена обстановка с пожарами на территории области и Дедовичского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед, разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), а так же необходимость уборки придомовой территории от горючего мусора, сухой травянистой растительности и порубочных остатков. Гражданам напомнили номера телефонов экстренных оперативных служб.